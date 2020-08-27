Александринская горно-рудная компания добыла юбилейную тонну руды

15.50 Четверг, 3 сентября 2020
Челябинск: новости дня
Александринская горно-рудная компания отмечает свой 25-летний юбилей. Она была учреждена в 1995 году для отработки Александринского месторождения медно-колчеданных руд в Нагайбакском районе Челябинской области.

Компания ведет деятельность на двух производственных площадках: подземном руднике «Чебачье» в Верхнеуральском районе и обогатительной фабрике в Нагайбакском районе. На предприятии работают 830 человек, большая их часть – жители близлежащих поселений.

- Компания является крупнейшим работодателем в Нагайбакском и Верхнеуральском районах. Мы реализуем целый ряд проектов по профессиональной переподготовке, предоставлению дополнительных социальных гарантий работникам и членам их семей, - рассказывает генеральный директор АГК Наталья Бондаренко.

Основной сырьевой базой предприятия сегодня является медно-колчеданное месторождение «Чебачье». Для его отработки в 2013 году введен в эксплуатацию одноименный рудник. В 2016 году рудник «Чебачье» вышел на проектную мощность: 800 тысяч тонн руды в год. Сейчас основные добычные работы ведутся на трёх горизонтах: 335, 365 и 400 метров. Ведутся работы по разработке самого нижнего горизонта рудника «Чебачье», который расположен на глубине 420 метров. Его утвержденные запасы составляют около 700 тысяч тонн руды. Приступить к добыче на новом горизонте рудника «Чебачье» планируют в 2022 году. С начала работы на руднике «Чебачье» уже добыто более 5,5 миллиона тонн руды.

Добываемая руда перерабатывается на собственной обогатительной фабрике, которую АГК ввела в эксплуатацию в 2001 году. В 2014 году фабрика была реконструирована, что позволило вдвое увеличить ее производительность – до 800 тысяч тонн в год. Развитие предприятия продолжается и сегодня. Одно из последних новшеств – установка горизонтальных фильтр-прессов на линиях медной и цинковой флотации. По итогам 2019 года на обогатительной фабрике АГК было получено 66,5 тыс. тонн медного и 28,46 тысячи тонн цинкового концентрата, сообщает управление информационной политики «Русской медной компании», в состав которой входит АГК.
© Вечерние ведомости
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