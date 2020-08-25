Первоклашки из Челябинской области получили подарки от РМК

14.53 Среда, 2 сентября 2020
Челябинск: новости дня
Ребята, которые в этом году впервые пойдут в школу, обзавелись фирменными ранцами и канцелярией. Подарки юным южноуральцам передал благотворительный фонд «Русской медной компании».

Всего 600 первоклассников из Кыштыма, Карабаша, Варны, посёлка Томинского и Екатеринбурга получили новые портфели и канцелярские принадлежности. Ранцы сшиты специально по заказу фонда с соблюдением всех норм и рекомендаций. У изделий жёсткая ортопедическая спинка, эргономичные лямки для правильного распределения нагрузки, корпус снабжен светоотражающими элементами. Также первоклассники получили по комплекту канцелярских принадлежностей -пеналы, тетради, дневники, ручки, карандаши и наборы для творчества. Дополнительные подарки вручати первоклассникам Кыштыма – это 125 детских энциклопедий.

Благотворительный фонд РМК уже более 10 лет помогает многодетным и малообеспеченным семьям собирать первоклассников в школу. В 2020 году на эти цели выделено более 1,6 миллиона рублей, сообщает департамент информационной политики РМК.
© Вечерние ведомости
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