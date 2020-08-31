Новый торговый центр в Карабаше победил в конкурсе «Строитель года - 2020»

20.06 Вторник, 1 сентября 2020
Челябинск: новости дня
Торговый центр «Медь», построенный в Карабаше, получил премию «Строитель года -2020». Всего в конкурсе Союза строителей приняли участие 67 новых зданий, построенных в Челябинской области, Республике Башкортостан и Амурской области.

Вместе с новым ТРЦ в Карабаше за победу боролись такие объекты, как аэровокзальный комплекс челябинского аэропорта, тренировочный каток «Металлург», Академический лицей № 95 в Челябинске и другие.

Новый торгово-развлекательный центр Карабаша возвели на месте старого городского рынка. Он стал первым подобным объектом коммерческого и развлекательного назначения в городе. Общая площадь ТРЦ составляет больше шести тысяч квадратных метров. Его арендаторами станут как крупные федеральные сети, так и местные предприниматели. Здесь планируется открыть продуктовый супермаркет, магазины одежды и обуви, мебельные и ювелирные магазины, детские товары, магазины стройматериалов и товаров для дома, аптеку и салон сотовой связи. Верхний этаж полностью займут кинотеатр с тремя залами и современным светозвуковым оборудованием, детский центр со скалодромом, лабиринтами и батутами, а также фудкорт.

ТРЦ «Медь» уже введен в эксплуатацию. Завершается поставка оборудования, необходимого для открытия и начала работы. Комиссия конкурса «Строитель года» лично побывала на объекте и по результатам осмотра объявила АО «Карабашмедь» победителем. Восемь членов жюри отметили высокое качество выполненных работ и профессионализм заказчика.

Это не первая победа АО «Карабашмедь» в конкурсе Союза строителей. В 2018 году предприятие удостоилось победы сразу в двух номинациях: «За создание современной инфраструктуры в сфере благоустройства промышленных предприятий», представив на суд жюри масштабные мероприятия по благоустройству промплощадки, и «За лучший реализованный проект в сфере гражданского строительства – объекты спортивной инфраструктуры» - со спорткомплексом «Металлург», департамент информационной политики РМК.
© Вечерние ведомости
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