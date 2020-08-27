АО «Транснефть – Урал» заменило участки магистральных трубопроводов в Челябинской области

20.05 Вторник, 1 сентября 2020
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АО «Транснефть – Урал» заменило участки магистральных трубопроводов в Челябинской области

АО «Транснефть – Урал» в рамках реконструкции выполнило на территории Челябинской области замену участков магистральных трубопроводов общей протяженностью свыше 3 км.

В ходе работ на магистральном нефтепроводе Туймазы – Омск – Новосибирск-2 (МН ТОН-2) использовались специальные железобетонные утяжелители, так как заменяемый участок расположен в болотистой местности вдоль озера Курлады. Всего для балластировки линейной части применены 173 комплекта утяжелителей охватывающего типа общей массой около 585 тонн.

После укладки трубопровода в траншею и засыпки грунтом выполнен контроль его геометрических параметров, проведены гидроиспытания с использованием внутритрубного инспекционного прибора – многоканального профилемера.

В ходе плановой замены участка магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) Уфа – Петропавловск были обустроены два подземных перехода МНПП через автомобильные дороги. Прокладка переходов осуществлялась закрытым способом с применением метода горизонтально-направленного бурения, движение по автомобильным дорогам не перекрывалось. В местах пересечения с автодорогами линейная часть нефтепродуктопровода защищена специальными футлярами-кожухами диаметром 800 мм.

Выполненные мероприятия обеспечат высокий уровень надежности эксплуатации производственных объектов.
© Вечерние ведомости
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