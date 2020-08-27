В Коркино появится новый детский городок и трасса для лыжников

18.33 Понедельник, 31 августа 2020
Челябинск: новости дня
В Коркино будет построена большая детская площадка и лыжероллерная трасса для любителей катания на лыжах летом. Работы профинансирует «Русская медная компания».

Среди объектов, которые будут подвергнуты реконструкции, детский сад № 1 в Коркино. Он давно находится в аварийном состоянии. На капитальный ремонт учреждения компания направила 160 миллионов рублей. Работы начнутся в сентябре, а завершится реконструкция в следующем году. В садик смогут ходить сто детей.

Лыжная база «Березка» пользуется большой популярностью у коркинцев и жителей близлежащих городов, она будет реконструирована. Основные строительные работы на объекте планируется завершить к концу текущего года. В проект будет вложено 80 миллионов рублей, половина из них в 2020 году, сообщает департамент информационной политики РМК.

Благодаря финансовой помощи РМК уже в этом году на базе появится новый теплый корпус с современными помещениями для тренировок, душевыми и комнатами для хранения спортивного инвентаря. Предусмотрено благоустройство прилегающей территории – установка детских и спортивных площадок. Весной 2021 года планируется строительство новой учебной лыжероллерной трассы для тренировок в весенне-летний период, что позволит базе работать круглогодично.

Летом 2020 года в Коркино началось строительство самого крупного детского спортивного городка. На площади 1300 квадратных метров планируется установить безопасный игровой комплекс в виде крепости. Открытие нового детского городка состоится в сентябре и будет приурочено к дню рождения Физкультурно-оздоровительного комплекса РМК.
© Вечерние ведомости
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