Александринская горно-рудная компания начала разработку нового горизонта на руднике «Чебачье»

20.42 Среда, 26 августа 2020
Челябинск: новости дня
«Александринская горно-рудная компания» начала отработку пятого по счету и самого нижнего горизонта на глубине 420 метров на руднике «Чебачье» в Челябинской области.

Его запасы составляют около 700 тысяч тонн руды. Приступить к добыче на новом горизонте рудника «Чебачье» планируют в 2022 году. Сейчас на руднике ведется подготовительные работы. Уже построены подземные сооружения для вспомогательных служб и оборудования. В 2020 году на новом горизонте планируется пройти 300 метров горизонтальных выработок.

Сейчас добыча на медно-колчеданном месторождении «Чебачье» ведется на трех горизонтах и на двух подэтажах. Последний, «400-ый» горизонт, был сдан в эксплуатацию в 2013 году. Пятый самый глубокий горизонт позволит отработать месторождение до отметки утвержденных балансовых запасов.

«Александринская горно-рудная компания»специализируется на добыче и первичной переработке медных и медно-цинковых руд. В ее состав входят рудник «Александринский», расположенный в Нагайбакском районе Челябинской области, и рудник «Чебачий», расположенный в Верхнеуральском районе Челябинской области. Обогатительная фабрика находится в Нагайбакском районе, в 2018 году стартовала ее масштабная модернизация. Работы по освоению пятого горизонта начались в середине 2018 года с проходки наклонного съезда. В 2019 году было проведено бурение разведочных скважин для уточнения запасов месторождения.
© Вечерние ведомости

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