В Челябинске начал работу первый «умный» лифт

10:13 | 18.08.2020

В Челябинске началось тестирование первого «умного лифта», который является новой разработкой компании «Интерсвязь».



Технология бесконтактного вызова лифта проходит тестирование в жилом доме в северо-западном микрорайоне. Подходя к подъезду, житель открывает дверь с помощью «Умного домофона» (через мобильное приложение, голосовой командой или «Умным ключом»). Получив сигнал, кабина автоматически опускается на первый этаж и открывает двери. Планируется настройка лифта в обратную сторону с возможность вызова из квартиры.



- «Умный» лифт — уникальная разработка. Это логическое продолжение реализации нашего проекта «Умный город», часть общей смарт-системы, — комментирует руководитель центра технологий общественной безопасности компании «Интерсвязь» Сергей Соколов.



Разработка и запуск технологии «умного» лифта заняла в компании несколько месяцев. Это стало особенно актуально во время пандемии, поскольку лифт – одно из самых загрязненных место в доме. Открытие подъезда с помощью «Умного домофона» и последующий бесконтактный вызов лифта сводят соприкосновение человека с небезопасными поверхностями к минимуму.



В дальнейших планах разработчиков внедрение «умного» лифта во всех многоквартирных домах Челябинска и области. Кроме того, технология может быть масштабирована на другие регионы России и ближнее зарубежье.

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