РМК передала Челябинской области медицинский автотранспорт

11:02 | 17.08.2020

В Челябинске прошла передача новых машин скорой помощи, предназначенных больницам области. Русская медная компания сделала ценный подарок для региона, купив и передав региональному министерству здравоохранения сразу 12 новеньких машин на общую сумму в 57 миллионов рублей.



При церемонии передачи присутствовали первый заместитель губернатора Ирина Гехт и жена главы области Ирина Текслер. Со стороны РМК в процедуре передачи участвовала Татьяна Алтушкина, председатель попечительского совета Благотворительного фонда компании. Южноуральские медики получили 2 реанимобиля и 10 стандартных машин скорой помощи. Отмечается, что все они оснащены медицинским оборудованием, соответствующим самым строгим правилам и стандартам. Это уже не первый подарок от РМК в адрес Челябинской области за время пандемии. Ранее ей был передан целый ряд грузов медицинского назначения, от индивидуальных средств защиты до аппаратов искусственной вентиляции легких.



Татьяна Алтушкина прокомментировала такой щедрый жест со стороны компании: «Мы все благодарны медикам за ежедневный героический труд. Пусть эта техника помогает вам в работе. Текущий год показал, насколько это важно».

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