РМК подарит челябинским больницам 12 машин скорой помощи

19:54 | 11.08.2020

Благотворительный фонд Русской медной компании приобрел в дар системе здравоохранения Челябинской области 12 автомобилей скорой помощи, в том числе два реанимобиля и 10 стандартных машин.



Спецавтомобили выполнены на платформе FordTransit. Они оснащены современным медицинским оборудованием. Общая стоимость техники составляет почти 57 миллионов рублей. Сейчас специалисты минздрава проводят инвентаризацию и приемку оборудования. После ее завершения машины будут официально переданы на баланс ведомства и приступят к работе, сообщает департамент информационной политики РМК.



Ранее компания подарила Челябинской области миллионы средств индивидуальной защиты для медиков и бесконтактные термометры. Для решения проблемы дефицита масок РМК передала областным властям современную линию по производству трехслойных одноразовых медицинских масок. Вместе с УГМК для Челябинской и Свердловской областей были закуплены 100 импортных аппаратов искусственной вентиляции легких и 110 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. Нуждающиеся жители Челябинской области получили свыше 44 тысяч продуктовых наборов от Благотворительного фонда РМК.

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