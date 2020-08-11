Челябинск: новости дня
13:53 | 11.08.2020
Челябинские нефтепроводчики провели пожарно-тактические учения
По замыслу учений в насосной нефтепровода Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск (УБКУА) произошло повреждение магистрального насосного агрегата, что привело к «утечке» до 20 куб. метров нефти с последующим «возгоранием». Автоматизированная система пожаротушения также оказалась повреждена.
Расчеты, в состав которых вошли бойцы добровольных и объектовых пожарных дружин станций «Канаши» и «Еткуль», пожарной части г. Челябинска, действовали, применяя штатные средства пожаротушения. Условное возгорание было локализовано на площади 380 кв. метров. Одновременно осуществлялось охлаждение зданий, сооружений, технологического оборудования для предотвращения распространения «пожара». Дежурный караул ведомственной команды охраны НПС «Канаши» обеспечил оцепление места проведения учений и эвакуацию из опасной зоны работников НПС.
Поставленная задача по локализации и ликвидации пожара была успешно выполнена. Определена степень готовности пожарных подразделений, отработаны приемы и способы тушения, а также организация связи. Проверена также координация действий пожарных расчетов.
Во время учений соблюдались все требования по недопущению распространения коронавирусной инфекции, персонал применял необходимые средства индивидуальной защиты, соблюдая социальную дистанцию.
© «Вечерние ведомости»
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