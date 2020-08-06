РМК поможет достроить Кафедральный собор в Челябинске

18:50 | 6.08.2020

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Русская медная компания примет участие в финансировании завершающего этапа строительства Кафедрального собора Рождества Христова в Челябинске.



Напомним, строительство Кафедрального собора в Челябинске началось в 2013 году. Пожертвования на его возведение собирали в Челябинске и по всем городам области. Например, 7 апреля 2015 года состоялся благотворительный концерт скрипача Дмитрия Когана. Средства, собранные на площадке, были переданы в Челябинскую епархию. 28 июля 2018 года в стенах собора состоялась первая литургия, приуроченная к празднованию 1020-летия Крещения Руси.



Как сообщает департамент информационной политики РМК, решение о пожертвовании на строительство собора было принято по личной просьбе губернатора Челябинской области Алексея Текслера. РМК полностью берет на себя расходы на строительные работы и внутреннее убранство собора. Ранее в качестве благотворительной помощи компания в разные годы уже направила на проект 180 миллионов рублей.



Завершать строительство и оформление главного храма региона доверено новому генеральному подрядчику – строительной компании «А1». В августе специалисты компании официально примут дела и приступят к работе.



Сейчас на объекте закончены общестроительные работы, в завершающей стадии находится черновая отделка помещений. Идет монтаж инженерных сетей и уникальной вытяжной системы, которая должна уберечь стены и росписи собора от свечной копоти. Уже готовы к установке освященные купола и крест. Сегодня высота здания – 60,3 метров. После поднятия креста верхняя отметка достигнет 67 метров.

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