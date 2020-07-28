Челябинские нефтепроводчики реконструировали нефтяной резервуар

17:12 | 27.07.2020

На линейной производственно-диспетчерской станции «Бердяуш», которая входит в состав Челябинского нефтепроводного управления АО «Транснефть – Урал», после технического перевооружения принят в эксплуатацию резервуар вертикальный стальной емкостью 400 кубометров (РВС-400), предназначенный для хранения нефти. В ходе проведенных работ смонтировано 14,6 тонн металлоконструкций, установлена лестница. Проведен дефектоскопический контроль сварных швов, на внутренние и внешние поверхности резервуара нанесено антикоррозионное покрытие, выполнены гидроиспытания емкости на прочность и герметичность. Резервуар подключен к системам автоматики резервуарного парка, благодаря чему станет возможно контролировать температуру нефти в емкости и целый ряд других параметров. Организован безопасный доступ к резервуару для персонала: для этого за пределами обвалования, предназначенного для исключения разлива нефти в случае нештатных ситуаций, обустроены пешеходные дорожки протяженностью свыше 110 метров.



Проведенное техническое перевооружение резервуара РВС-400 повысит промышленную и экологическую безопасность производственного объекта, надежность его работы.

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