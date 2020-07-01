Российский чемпион UFC провел тренировку в комплексе РМК

15:03 | 23.07.2020

Физкультурный комплекс РМК в Коркино посетил солидный гость. На встречу с новым чемпионом UFC Петром Яном собрались почти двести юных спортсменов, занимающихся единоборствами. Боец провел для них тренировку и открыл некоторые секреты успеха.



Сам Петр Ян вспоминает, что в 13 лет за победу в турнире его наградил прославленный Костя Цзю, и это было лучшей мотивацией для спортсмена.



«Вероятно, что сегодня для каких-то ребят я послужу примером, мотивацией того, что все возможно, стоит только трудиться», — говорит Пётр.



Ребятам боец показал несколько удачных ударных комбинаций, а его одноклубник и секундант Денис Лаврентьев научил юных спортсменов упражнениям на скорость и координацию. Завершилась встреча блиц-беседой и автограф-сессией.

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