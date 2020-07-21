Челябинск: новости дня
10:08 | 22.07.2020
Новый спортивный объект построила РМК В Челябинской области
На открытии долгожданного спортобъекта побывал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который подчеркнул, что социальная ответственность бизнеса – это требование времени, и отрадно, что руководство РМК понимает, насколько важны вложения в людей.
«Сегодня произошло важное событие – мы открыли бассейн со спортивным залом. Объект будет центром притяжения для всех поколений. Для Варненского района Михеевский ГОК – крупнейшее градообразующее предприятие. Здесь высокие зарплаты, хороший социальный пакет. У предприятий есть развитие, значит, будут вложения в социальную сферу, в рост налогов в бюджет и района, и области», - добавил глава региона.
Площадь объекта насчитывает 2,5 тысячи квадратных метров, на оснащение необходимым оборудованием компания потратила еще 17 миллионов. Здесь организованы две чаши бассейна: детская, где одномоментно смогут плавать 20 ребятишек, и взрослая – на 40 пловцов. В большом созданы все условия для тренировок и соревнований. Штат нового спорткомплекса, а это порядка 50 рабочих мест, полностью укомплектовали из числа местных жителей.
Новый объект возвели за два года, а вот ждали его люди очень долго. Услышав просьбы жителей, компания инвестировала в стройку 240 миллионов рублей.
«Жители Варненского района ждали появления современного спортивного объекта не один год, - комментирует президент РМК Всеволод Левин. - Люди демонстрировали стремление к занятиям спортом, к ведению здорового образа жизни, и мы посчитали правильным поддержать их в этом желании. Для Русской медной компании это не просто один из проектов социальной политики, которую мы реализуем на всех территориях присутствия. Это вклад в будущее района, в подрастающее поколение и его новые победы».
© «Вечерние ведомости»
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