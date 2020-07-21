Техника Михеевского ГОКа переводится на экологичное топливо

10:05 | 22.07.2020

Первые 12 карьерных самосвалов Komatsu переводят на газомоторное топливо. На оснащение горной техники РМК направила 318 миллионов рублей инвестиций.



Перенимать опыт специалисты Михеевского ГОКа ездили на рудник в Мексику, а также предприятия США и Канады. Сначала газовым оборудованием оснастят двенадцать 186-тонных карьерных самосвалов Komatsu, тогда они смогут работать одновременно на дизельном и газомоторном топливе. Это комбинация на 40% снизит расход дизельного топлива без потери мощности. А применение сжиженного газа снизит выбросы выхлопных газов.



На Михеевском ГОКе установят газозаправочную станцию, чтобы оперативно заправлять машины. Решение о переводе на газомоторное топливо всей горной техники будет принято по итогам эксплуатации двухтопливной системы на карьерных самосвалах.



«В целом в 2020 году инвестиции компании в производство Михеевского ГОКа составят 5 млрд рублей. Это на 17% больше уровня 2019 года. Одним из крупных инвестиционных проектов является проект «Горно-капитальные работы в карьере Михеевского месторождения. Глубокие горизонты». Помимо горно-капитальных работ в него входит обновление парка техники и строительство сопутствующей инфраструктуры», - рассказывает президент Русской медной компании Всеволод Левин.



Напомним, «Михеевский ГОК» - предприятие горнодобывающего дивизиона РМК. Специализируется на добыче и обогащении медной руды с производством медного концентрата. Комбинат работает с 2014 года. Это первый в СНГ проект по добыче и обогащению руды с низким содержанием меди (до 0,4%).

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