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10:05 | 22.07.2020

Техника Михеевского ГОКа переводится на экологичное топливо

Первые 12 карьерных самосвалов Komatsu переводят на газомоторное топливо. На оснащение горной техники РМК направила 318 миллионов рублей инвестиций.

Перенимать опыт специалисты Михеевского ГОКа ездили на рудник в Мексику, а также предприятия США и Канады. Сначала газовым оборудованием оснастят двенадцать 186-тонных карьерных самосвалов Komatsu, тогда они смогут работать одновременно на дизельном и газомоторном топливе. Это комбинация на 40% снизит расход дизельного топлива без потери мощности. А применение сжиженного газа снизит выбросы выхлопных газов.

На Михеевском ГОКе установят газозаправочную станцию, чтобы оперативно заправлять машины. Решение о переводе на газомоторное топливо всей горной техники будет принято по итогам эксплуатации двухтопливной системы на карьерных самосвалах.

«В целом в 2020 году инвестиции компании в производство Михеевского ГОКа составят 5 млрд рублей. Это на 17% больше уровня 2019 года. Одним из крупных инвестиционных проектов является проект «Горно-капитальные работы в карьере Михеевского месторождения. Глубокие горизонты». Помимо горно-капитальных работ в него входит обновление парка техники и строительство сопутствующей инфраструктуры», - рассказывает президент Русской медной компании Всеволод Левин.

Напомним, «Михеевский ГОК» - предприятие горнодобывающего дивизиона РМК. Специализируется на добыче и обогащении медной руды с производством медного концентрата. Комбинат работает с 2014 года. Это первый в СНГ проект по добыче и обогащению руды с низким содержанием меди (до 0,4%).

© «Вечерние ведомости»

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