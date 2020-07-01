РМК потратит 54 миллиарда на развитие промышленности

22:07 | 17.07.2020

Фото предоставлено пресс-службой РМК

За 2020 год Русская медная компания инвестирует в российскую горнодобывающую отрасль и металлургию более 54 миллиардов рублей. Часть из запланированных проектов будет реализована на территории Челябинской области.



Больше всего планов у компании на Кыштымский медеэлектролитный завод. На нем должно быть запущено производство медной фольги, которая применяется при выпуске литий-ионных аккумуляторов. Мощность нового производства должна составить 1,2 тысяч тонн в год. Это не только покроет потребности всех российских предприятий, но и позволит поставлять такую фольгу на экспорт. А ещё на заводе должно произойти техническое перевооружение цеха электролиза меди. Оно позволит нарастить выпуск катодной меди с 220 тысяч до 310 тысяч тонн ежегодно. Не будет забыто и предприятие «Карабашмедь». На нем РМК уже ведет переоснащение для повышения выпуска продукции.



Из горнодобывающих производств стоит отметить Тарутинское медное месторождение, находящееся в этом же регионе. РМК готовится к его освоению, и за текущий год вложит немалые финансы для его разработки.

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