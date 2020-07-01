«Роснефть» и Яндекс внедряют технологию бесконтактной оплаты на АЗС сети в Челябинске

13:37 | 17.07.2020

Фото предоставлены компанией Яндекс

«Роснефть» и Яндекс запустили в Челябинске дистанционную оплату топлива через мобильный сервис Яндекс.Заправки. К сервису бесконтактной оплаты подключены 28 АЗС розничной сети «Башнефть», которая находится под управлением НК «Роснефть».



Сервис дистанционной оплаты на станциях розничной сети «Роснефть» подключается поэтапно. Сначала к проекту присоединились АЗС под брендами «Роснефть» и BP* в Москве и Московской области, АЗС ПТК* в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также АЗС Башнефть* в Уфе. На втором этапе география мобильного сервиса расширилась. Сервис Яндекс.Заправки уже доступен на более 900 АЗС розничной сети «Роснефть» на территории России.



К осени количество АЗС, на которых можно будет воспользоваться сервисом, превысит 1100 АЗС. В перспективе будут подключены все заправочные станции под управлением «Роснефти» - это более 3000 АЗС под брендами «Роснефть», BP, «Башнефть» ПТК и ТНК.

Клиенты, которые впервые заправляются через Яндекс.Заправки, смогут приобрести топливо с выгодой в размере 10%** по промокоду Yandex.



Сотрудничество с Яндекс позволит не только существенно расширить возможности для применения сервиса бесконтактной оплаты топлива, но и будет способствовать повышению безопасности автомобилистов, что крайне важно в условиях сохранения социальной дистанции. Сервис Яндекс.Заправки интегрирован в Навигатор, Яндекс.Карты и отдельное приложение и информирует пользователя о видах топлива на каждой АЗС и оптимальном маршруте, а на самой заправке позволяет выбрать номер колонки, марку топлива и его объем, а также расплатиться за заправку, не выходя из машины.



Сервис доступен также и для корпоративных клиентов, в том числе таксопарков через приложение Таксометр. Также в перспективе в рамках сотрудничества с Яндекс для клиентов розничной сети «Роснефть» планируется расширение количества дистанционных сервисов и услуг.



Справка:



«Роснефть» располагает крупнейшей сетью розничных продаж на территории России, включающей около 3000 АЗС/АЗК. География розничного бизнеса Компании охватывает 66 регионов во всех федеральных округах РФ. Розничная сеть BP насчитывает 128 МАЗК, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Твери, Смоленске, Пскове и Великом Новгороде.



*«Роснефть» владеет и управляет розничными сетями BP в России, (используя товарные знаки ВР по лицензии BP p.l.c.), а также ПТК и Башнефть.



**Сервис Яндекс.Заправки позволяет заправить автомобиль, не выходя из машины. Он доступен в Навигаторе, по которому ежемесячно ездит 21 миллион российских водителей, Яндекс.Картах и собственном приложении. Сервис также интегрирован в бортовой компьютер Яндекс.Авто и Таксометр — приложение для таксистов

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