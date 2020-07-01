Завершена модернизация южноуральского добывающего производства

14:53 | 13.07.2020

Фото предоставлено пресс-службой РМК

Александринская горно-рудная компания, находящаяся в Челябинской области и входящая в Русскую медную компанию, завершила замену фильтров на своей обогатительной фабрике. В строй был введен новый горизонтальный фильтр-пресс, который позволяет эффективно обезвоживать руду с месторождения «Чебачье».



Эта руда, имеющая более мелкую вкрапленность минерального сырья, стала использоваться в производстве с 2018 года. И тут же начались проблемы – она буквально «забивала» пластины вакуумных дисковых фильтров, применяемых при обезвоживании пульпы. В связи с этим потребовалась модернизация оборудования. Новый фильтр-пресс на медной линии фабрики был установлен ещё в прошлом году. А сейчас и цинковая линия получила аналогичное обновление. Дополнительным плюсом стало то, что теперь процесс фильтрации не требует термической обработки руды.



Программа модернизации оборудования фабрики была принята ещё два года назад. На её реализацию было потрачено более 200 миллионов рублей.



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