Благоустройство Карабаша не прекращалось во время пандемии

16:47 | 9.07.2020

Фото предоставлено пресс-центром полпреда президента России в УрФО

Работы по благоустройству территории Карабашского городского округа не прекращались даже во время режима самоизоляции, введенного из-за пандемии. Об этом рассказал Игорь Алтушкин, председатель Совета Русской медной компании во время своей встречи с полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе Николаем Цукановым.



Цуканов в феврале этого года посещал Карабаш с рабочим визитом, поэтому его сильно заинтересовала тема благоустройства. Алтушкин сообщил, что на данный момент вовсю ведется разработка проектов по созданию Центральной площади и Аллеи ветеранов. Также разрабатываются проекты по ремонту средней школы №1, детского сада №10, городской больницы. Для школы №2 должно быть построено новое здание, уже готовится план по его строительству. Приводят в порядок территории во дворах домов, ремонтируют набережную городского пруда, реконструируется центральная улица города. По-прежнему ведутся работы по ликвидации накопленного экологического ущерба производством Карабашского медеплавильного завода.



Николай Цуканов одобрил все проводимые мероприятия, поблагодарив Игоря Алтушкина за его усилия и активную гражданскую позицию. Помимо этого он попросил уделить особое внимание сохранению рабочих мест в условиях напряженной социально-экономической ситуации. Также он заявил, что по возможности необходимо создавать новые места – это сильно поможет жителям Урала.



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