Предприятие РМК признали соответствующим высоким стандартам

11:46 | 7.07.2020

Фото предоставлено пресс-службой РМК

Кыштымский медеэлектролитный завод, входящий в Группу Русской медной компании, успешно прошел международный аудит. Система менеджмента предприятия была признана отвечающей всем международным стандартам.



Сотрудники центра по сертификации TÜV NORD несколько дней занимались выяснением, как на заводе обстоят дела с менеджментом в самых различных областях. Они проверяли производственные процессы и документацию, вели беседы с рабочими и руководителями предприятия. В результате ими был оценен менеджмент по трем направлениям: охрана здоровья и безопасности труда персонала, качество и экология. В результате проверки по этим же направлениям завод получил три сертификата.



Отмечается, что применение международных стандартов при этой проверке коснулось и цеха электролиза медной фольги, который только готовится к запуску. Его также включили во все выданные сертификаты, действующие до 2023 года.



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