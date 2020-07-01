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15:28 | 3.07.2020

Что представляют собой БАДы

Организм каждого человека регулярно нуждается в определенном количестве полезных веществ. Кроме потребления здоровой пищи, занятий спортом и отказа от вредных привычек, стоит учесть прием биологически активных добавок. На рынке они появились не так давно, но за такой короткий промежуток времени успели стать очень популярными.

Что такое БАДы

БАДы – витаминно-минеральные комплексы https://aptstore.ru/catalog/bad/prochie-bad-dlya-vnutrennego-primeneniya/, которые позволяют восполнить нехватку в организме основных веществ. Качественные БАДы должны иметь сертификаты. Стоит выбирать товары только от проверенных производителей, которые гарантируют безопасность и полезность от применения.

Преимущества использования БАДов проявляются в их пользе для организма:

· в состав входят только натуральные элементы растительного происхождения;
· в составе много витаминов и минералов, восполняющих дефицит веществ;
· активные добавки позволяют нормализовать процесс обмена веществ в организме.

Но также есть и недостатки:

· есть вероятность приобрести подделку, от приема которой не будет никакой пользы;
· может появиться зависимость на психологическом уровне, с которой тяжело справиться;
· в составе могут быть ядовитые и токсичные вещества.

Необходимы ли БАДы организму

Все больше специалистов стали обращать внимание современные биологически активные добавки, которые принимают люди. Они подтверждают, что такие комплексы позволяют восполнить дефицит важных компонентов в организме. Об их пользе и вреде уже долгое время ведутся споры. Практика показывает, что добиться пользы от приема можно лишь есть следовать определенным правилам. Если принимать даже натуральные вещества растительного происхождения в большом количестве, то может появиться аллергия и другие побочные реакции. Перед приемом лучше проконсультироваться со специалистом.

Противопоказания

Не каждый человек может принимать БАДы. Есть некоторые противопоказания:

· личная непереносимость. В составе могут присутствовать компоненты, на которые у человека может быть аллергия;
· беременность. Еще не было проведено исследований, которые могли бы подтвердить пользу приема БАДов беременными женщинами;
· период грудного кормления. Активные компоненты могут вместе с молоком попасть в организм малыша, что может стать причиной появления у него аллергии;
· злокачественные образования. Составные компоненты могут ускорить развитие опухоли.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Имеются противопоказания к применению.
Необходима консультация специалиста.
Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.

Биологически активная добавка (пищевая добавка) не является лекарственным средством

© «Вечерние ведомости»

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