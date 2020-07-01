Челябинск: новости дня
15:28 | 3.07.2020
Что представляют собой БАДы
Что такое БАДы
БАДы – витаминно-минеральные комплексы https://aptstore.ru/catalog/bad/prochie-bad-dlya-vnutrennego-primeneniya/, которые позволяют восполнить нехватку в организме основных веществ. Качественные БАДы должны иметь сертификаты. Стоит выбирать товары только от проверенных производителей, которые гарантируют безопасность и полезность от применения.
Преимущества использования БАДов проявляются в их пользе для организма:
· в состав входят только натуральные элементы растительного происхождения;
· в составе много витаминов и минералов, восполняющих дефицит веществ;
· активные добавки позволяют нормализовать процесс обмена веществ в организме.
Но также есть и недостатки:
· есть вероятность приобрести подделку, от приема которой не будет никакой пользы;
· может появиться зависимость на психологическом уровне, с которой тяжело справиться;
· в составе могут быть ядовитые и токсичные вещества.
Необходимы ли БАДы организму
Все больше специалистов стали обращать внимание современные биологически активные добавки, которые принимают люди. Они подтверждают, что такие комплексы позволяют восполнить дефицит важных компонентов в организме. Об их пользе и вреде уже долгое время ведутся споры. Практика показывает, что добиться пользы от приема можно лишь есть следовать определенным правилам. Если принимать даже натуральные вещества растительного происхождения в большом количестве, то может появиться аллергия и другие побочные реакции. Перед приемом лучше проконсультироваться со специалистом.
Противопоказания
Не каждый человек может принимать БАДы. Есть некоторые противопоказания:
· личная непереносимость. В составе могут присутствовать компоненты, на которые у человека может быть аллергия;
· беременность. Еще не было проведено исследований, которые могли бы подтвердить пользу приема БАДов беременными женщинами;
· период грудного кормления. Активные компоненты могут вместе с молоком попасть в организм малыша, что может стать причиной появления у него аллергии;
· злокачественные образования. Составные компоненты могут ускорить развитие опухоли.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Имеются противопоказания к применению.
Необходима консультация специалиста.
Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
Биологически активная добавка (пищевая добавка) не является лекарственным средством
© «Вечерние ведомости»
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