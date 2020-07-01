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16:49 | 2.07.2020
Достопримечательности Пинска: что стоит посмотреть?
Туристов приятно удивляет реальная стоимость номеров в гостиницах Пинска, и в принципе цены в городе – тут все достаточно дешево. Если вы отправляетесь сюда, заранее спланируйте, какие достопримечательности вы посетите. В Пинске есть места, которые в обязательном порядке должен увидеть каждый.
Набережная реки Пины
История города тесно связана с водой. Он находится на пересечении рек Пины и Припяти. Набережная – одно из самых популярных мест для прогулок как среди туристов, так и среди местных жителей. Раньше длина ее не превышала 100 метров, но в 2008 году она была продлена и благоустроена. В теплое время года движение тут весьма активное. Туристы могут приобрести билеты на теплоход и увидеть город в необычном ракурсе.
Дворец Бутримовича
Будучи в Пинске, обязательно прогуляйтесь по самой старой улице города, которая сейчас именуется проспектом Ленина. Главное здание тут – это дворец Бутримовича, который был возведен в 1794 году и до сих пор сохранил красоту и величие.
Здание выдержано в смешанном стиле, сочетающем признаки барокко и классицизма. В свое время в главном корпусе было больше десяти парадных залов. В боковых же корпусах находились жилые апартаменты, где отдыхали знатные персоны. Сегодня во дворце находится ЗАГС. Тут же размен филиал Музея Белорусского Полесья.
Дом Орды
Это здание, являющееся ярким представителем эклектического стиля, было построено в начале предыдущего века. Известный белорусский художник и музыкант Наполеон Орда построил его для жены сына, имеющей польские корни и внесшей в архитектуру нотки родной культуры. С того времени дом почти не изменился. Угловой фасад сделан из красного кирпича. Необычная деталь – срезанный угол, что нетипично для белорусских строений. Хотя и сегодня дом имеет историческую ценность, тут также находятся частные торговые точки.
Свято-Федоровский собор
В Пинске уживаются разные религии, от православия до буддизма. Место тут найдется для всех прихожан. Большая часть храмов католические и православные. Так, в отдаленном от центра микрорайоне Луги расположен Свято-Федоровский собор, построенный в 80-х годах прошлого века на пожертвования от местных горожан и организаций. Здание собора и находящаяся рядом колокольня поражают симметричностью. Завершают храм купола, характерные для христианских построек. Само здание выполнено в белом цвете, а медные купола черные.
Монастырь францисканцев
Монастырь францисканцев – один из самых крупных представителей стиля барокко в Беларуси. Величественное и завершенное архитектурное решение сегодня привлекает путешественников со всего мира. Ранее тут находился первый католический орден Полесья. С 2001 года здесь расположена работающая семинария и костел Успения Пресвятой Девы Марии, который открыт для посетителей.
Мемориальный комплекс «Полесским партизанам»
Памятник полесским партизанам расположен на улице Первомайской. Он символизирует смелость и жертвенность пинчан. Когда-то тут в тылу врага в течение 1119 дней работал отряд партизан. Сплотившиеся пинчане боролись за свою жизнь. Однако весь отряд, конечно, не мог обеспечить городу надлежащую охрану.
До начала Второй мировой примерно половину населения города составляли евреи. Множество представителей нации было убито при гонениях, и сегодня в городе их не больше 1 %. Но вклад пинчан все равно сложно переоценить. Не зря город также знаменит как край партизанской славы. Воины тыла не позволили немецким солдатам получить достаточно ресурсов для битв под Курском и Воронежем и спасли множество людей.
Полесский государственный университет
Власти Пинска уделяют много внимания образованию. Центральный полесский университет включает в себя три корпуса, каждый из которых расположен в центре отдаленно от других. Территория вуза – замечательное место для отдыха. В летнее время тут нет студентов, в скверах пусто, и туристы вполне могут насладиться прогулками.
Стена первого корпуса украшена большой фреской, где изображены знаменитые ученые и их открытия в прошлом, а также первооткрыватели будущего. В университете учится более трех тысяч студентов, также функционирует подготовительный лицей. Выпускники и преподаватели учреждения вносят существенный вклад в развитие науки, культуры и экономики в стране.
Пинск определенно заслуживает внимания туристов. Тут вы найдете множество интересных достопримечательностей и красивую природу, а также сможете удивиться доброжелательности и гостеприимности пинчан.
© «Вечерние ведомости»
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