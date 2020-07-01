Челябинск: новости дня
12:44 | 2.07.2020
Конфликт средств личной гигиены и экологии
Рассмотрим самые распространенные средства личной гигиены.
Зубные щетки
Сейчас трудно представить себе, как это несколько сотен лет назад люди обходились без зубных щеток. Уход за полостью рта и зубами стал для современных людей обычной утренней и вечерней процедурой. Но это влияет на экологию не лучшим образом: зубные щетки изготовляются из пластика, став ненужными, они отправляются на свалку, где лежат в течение многих лет, не разлагаясь. Что тут можно изменить?
Современная промышленность предлагает зубные щетки, сделанные из бамбука. Они натуральны, приятны в использовании, а после окончания срока использования прекрасно разлагаются в окружающей среде, особенно если щетинки изготовлены из натуральной щетины.
Памперсы для малышей
В настоящее время мы привыкли к одноразовым подгузникам для грудничков https://aptstore.ru/catalog/lekarstvennye-preparaty/organy-chuvstv-zrenie-slukh/. Но они, попадая на свалку, не разлагаются, лежат там в течение многих лет. Альтернатива одноразовым памперсам – многоразовые. Их уже начала выпускать западная промышленность. На них имеются заклепки для многоразового использования.
Содержимое таких подгузников уничтожается, а сам подгузник можно использовать много раз, меняя прокладки. Они изготовлены из натурального сырья, очень удобны в применении. И малыш не будет потеть в таких натуральных памперсах.
Ватные палочки и диски
Они, как правило, изготовляются из пропилена, который практически не подлежит разложению после использования. Альтернатива – палочки из бамбука. Они экологически чисты, просты в использовании. После применения отправляются в компост.
Можно также применять специальные ухочистки, которые также изготовлены из натурального сырья. А на замену ватным дискам придут многоразовые диски из хлопка. Также можно использовать муслиновые салфетки. Их можно стирать и использовать повторно.
Давайте беречь нашу планету, иначе будущее, предсказанное множествами фантастических произведений, скоро может стать реальностью. Нам жить на этой земле. Стоит сохранить ее для наших детей и внуков.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Имеются противопоказания к применению.
Необходимо консультация специалиста.
Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
© «Вечерние ведомости»
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