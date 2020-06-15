В Челябинской области на федеральный грант отремонтировали библиотеку

18:22 | 17.06.2020

Фото предоставлено пресс-службой Анатолия Литовченко

В Еманжелинске прошло открытие детской библиотеки после капитального ремонта. Благодаря выигрышу конкурса в рамках национального проекта «Культура» учреждение получило на свое обновление почти 10 миллионов рублей. На них удалось не только полностью отремонтировать здание, но и закупить необходимые мебель и оргтехнику.



Так хорошо к проводимому конкурсу удалось подготовиться благодаря совместным усилиям сотрудников регионального министерства образования и районной администрации. На выигранные деньги были отремонтированы пол, потолок, заменены окна и двери, электропроводка, пожарная и охранная сигнализации. Были закуплены 4 тысячи новых книг для пополнения книжного фонда, приобретена компьютерная, копирующая и мультимедийная техника. Для юных читателей подготовлены компьютерные рабочие места, с которых они теперь смогут входить в Национальную электронную библиотеку. А для детей помладше подготовлены места для игр прямо в помещении – ступеньки, лестницы, мягкие коврики.



В церемонии открытия принял участие депутат Госдумы Анатолий Литовченко. Он так отозвался об обновленной библиотеке: «До сих пор под впечатлением. Теперь библиотека сможет значительно расширить сферу услуг, станет не просто местом выдачи книг, но и центром интеллектуального досуга. Свой 70-летний юбилей библиотека встретит полностью обновленной – модной, практически неузнаваемой».



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