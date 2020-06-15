В обновление фабрики на «Карабашмеди» вложат 750 миллионов рублей

19:17 | 15.06.2020

На заводе «Карабашмедь» будет проведена модернизация обогатительной фабрики. Стоимость реализации проекта составит 750 миллионов рублей. После проведения работ мощности увеличатся до 800 тысяч тонн в год.



Напомним, завод «Карабашмедь» входит в Группу «Русская медная компания». Обогатительная фабрика перерабатывает шлак металлургического производства с получением медного концентрата и строительного песка. Проект реализуется в связи с планами по увеличению мощности металлургического цеха завода до 230 тысяч тонн черновой меди в год. После модернизации обогатительная фабрика предприятия сможет перерабатывать на 200 тысяч тонн шлака больше.



«Добиться такой производительности было одной из первостепенных экологических задач предприятия. С ростом металлургического производства будет образовываться дополнительный объем шлака, который необходимо будет перерабатывать на обогатительной фабрике. За счет вовлечения шлака во вторичный оборот мы сможем сократить объем размещения отходов производства», - говорит генеральный директор завода Андрей Ханжин.



Реконструкцию обогатительной фабрики АО «Карабашмедь» планируют завершить во втором полугодии 2022 года.

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