Челябинск: новости дня
15:04 | 8.06.2020
В подключении к газу нуждаются почти 16 тысяч многодетных семей на Южном Урале
Он отметил важность поручения президента РФ Владимира Путина федеральному правительству, региональным властям и «Газпрому» обеспечить финансирование техприсоединения домов к газораспределительным сетям без привлечения средств жителей.
В среднем подключение к голубому топливу составляет 200 тысяч рублей. Эту сумму рядовая семья заплатить не сможет, особенно это касается жителей сельских территорий.
– Проблему неоднократно поднимали мои избиратели, тема обсуждалась и с парламентской трибуны, поскольку актуальна абсолютно для всех регионов – нынешние цены на подключение газа делают его недоступным, - отметил Литовченко.
На сегодняшний день единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей могут получить только ветераны Великой Отечественной войны и вдовы погибших в годы войны фронтовиков. При этом в подключении домов к газу нуждается 15,6 тысяч многодетных малоимущих семей, 64,5 тысячи одиноких пенсионеров старше 70 лет.
Депутат уверен, что необходима специальная областная программа, которая позволила бы обеспечить голубым топливом всех нуждающихся. На сегодняшний день уровень газификации в регионе составляет 72,6%, этот показатель несколько выше среднероссийского. По поручению губернатора Алексея Текслера принято решение беспрецедентно увеличить расходы бюджета на строительство газовых сетей: на ближайшие три года финансирование удвоено. В областном бюджете предусмотрено 3 миллиарда рублей для реализации всех готовых проектов газоснабжения.
© «Вечерние ведомости»
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