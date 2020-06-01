Челябинский депутат оказал помощь многодетной семье

12:48 | 5.06.2020

Фото предоставлено пресс-службой Анатолия Литовченко

К Анатолию Литовченко, депутату Государственной Думы от Челябинской области, с просьбой о помощи обратилась многодетная семья Дербеневых. Она проживает в поселке Увельский, и пожаловалась на то, что не в состоянии провести себе водопровод, а колонок рядом нет. Парламентарий вмешался в ситуацию, и к дому был бесплатно подведено водоснабжение.



В последнее время из-за режима повышенной готовности народный избранник ведет прием своих избирателей дистанционно, принимая либо письменные послания, либо обращения через соцсети. Он тут же откликнулся на призыв о помощи Дербеневых, и обратился к главе Увельского района Сергею Рослову с просьбой решить вопрос. Незамедлительно на проведение необходимых работ были выделены муниципальные финансы, а сами работы в кратчайшие сроки выполнило предприятие «Коммунальные сети».



Анатолий Литовченко так отозвался об онлайн-приемах, которые он ведет: «Большинство вопросов и просьб связаны с режимом самоизоляции, «антикризисными» мерами поддержки граждан и бизнеса, оформления социальных пособий, кредитных каникул. Есть особые индивидуальные ситуации, когда требуются не разъяснения, а конкретная помощь».



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