Челябинск: новости дня
13:53 | 4.06.2020
Фото предоставлено пресс-службой Анатолия Литовченко
Анатолий Литовченко заявил о введенных отсрочках платежей по кредитам
Народный избранник заявил: «Если пенсионер живет на одну пенсию, размер которой меньше двух МРОТ, он сможет написать судебным приставам заявление и получать рассрочку в пределах миллиона рублей на срок до двух лет по взысканию задолженности по кредитам». Индивидуальным предпринимателям и организациям малого бизнеса сделаны ещё большие послабления. Они смогут получить годовую отсрочку по взысканию не только по просроченным кредитам, но также и по страховым взносам, сборам и налогам. Максимальный порог при этом может составить 15 миллионов рублей. Вдобавок, до 1 октября этого года введен мораторий на изъятие движимого имущества для погашения долгов. Это смягчение не распространяется на тех, кто уже уклонялся от выплат по судебным искам, или скрывал свое имущество.
Эта мера должна стать очень актуальной, поскольку в Федеральной службе судебных приставов на данный момент числится около 1,6 миллионов дел, касающихся пенсионеров. Они задолжали по кредитам порядка 340 миллионов рублей. Число должников среди бизнесменов ещё больше – их насчитали около 2,7 миллионов. За ними числится более 870 миллиардов рублей задолженности.
© «Вечерние ведомости»
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