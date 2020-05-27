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Челябинск: новости дня


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20:45 | 27.05.2020

Фото предоставлено пресс-службой РМК

В Челябинск поступила новая партия медицинской гуманитарной помощи

Государственное учреждение «Областной аптечный склад» в Челябинске приняло очередную партию груза от Русской медной компании. На этот раз она содержит экспресс-тесты на определение антител коронавирусной инфекции и медицинские защитные костюмы.

Такие тесты позволяют быстро и своевременно выявлять зараженных, а также определять уже переболевших вирусом COVID-19 людей. Тысяча же костюмов предназначены для защиты медицинского персонала от риска заражения коронавирусом. Все это было закуплено в Китае на средства, выделенные председателем Совета директоров РМК Игорем Алтушкиным и гендиректором УГМК Андреем Козицыным.

Это далеко не первая подобная партия, прибывающая в Челябинскую область. Ранее она получила от РМК 10 аппаратов для искусственной вентиляции легких. А всего за предшествующие два месяца в неё поступило около 50 тонн грузов медицинского назначения: лицевые щитки, очки, маски, костюмы, бесконтактные термометры и антисептики.

© «Вечерние ведомости»

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