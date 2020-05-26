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18:04 | 26.05.2020
Райские уголки планеты: куда можно добраться только на частном на самолете?
Пандемия мирового масштаба и вынужденный карантин закрыли многих в своей маленькой Вселенной – дома. Но почему бы не помечтать и не начать планировать тот самый райский отпуск? Совсем скоро в небо поднимутся тысячи самолетов. И каждый из нас встретится с местом своей мечты. Кстати, некоторые страны планируют в скором времени открыть свои границы для долгожданных туристов. Например, Греция, Мексика, Исландия. Жизнь потихоньку вернется на круги своя. Поэтому вооружаемся самыми смелыми идеями и мечтаем о будущей поездке.
И вопреки тому, что вы совсем не Робинзон Крузо и явно привыкли ко всем благам цивилизации, возможность вкусить прелести отдыха на острове – очень привлекательна. Порой, нет ничего прекраснее, чем просто побыть наедине с природой, огненными закатами и своими мыслями. Бывает так, что добраться до этого оазиса тишины и умиротворения можно только на частном самолете.
В сегодняшнем обзоре – райские острова, которые ждут своих гостей на частных авиалайнерах в самых невероятных уголках нашей планеты.
Сейшелы, Северный остров
Поистине, королевский выбор. Почему бы не отправиться по стопам Кейт Миддлтон и Принца Уильяма и не провести путешествие на берегу Индийского океана? Именно здесь Герцог и Герцогиня Кембриджские наслаждались медовым месяцем. К вашим услугам 11 роскошных вилл с панорамным видом на бирюзовые просторы.
Виргинские острова, Остров Некер
На остров может совершить «трудовой десант» аж 28 человек! Остров, протяженностью в 31 километр, предлагает гостям 6 шикарных апартаментов. Кроме того, о вашем досуге позаботились заранее. Тренажерный зал, несколько бассейнов, возможность попробовать себя в теннисе. А за невероятные вкусовые приключения отвечает команда лучших шеф-поваров. Кстати, этот остров - собственность миллиардера Сэра Ричарда Брэнсона. Неземная красота острова растопила сердце Ричарда. Добро пожаловать!
Мозамбик, Остров Килалеа
Если вы поклонник дайвинга и фантастических погружений – мы точно знаем, что вам следует взять на заметку. На остров Килалеа путешествуют не только ради отдыха класса «люкс», но, и чтобы увидеть истинную красоту подводного мира. Остров славится своими морскими жителями. Если вы решите отправиться «в сезон», то есть, до ноября, наверняка сможете увидеть легендарных горбатых китов. Ну, а что касается дельфинов – не беспокойтесь, у них абонемент на остров круглый год. Райское место предлагает отдых в 9 невероятных виллах. Самая шикарная из них – Вилла Килалеа, в честь острова. Её главный козырь – расположение. Вилла - на самой вершине скалы! Только представьте, какой фантастический вид открывается из её панорамных окон.
Фиджи, Остров черепах
Остров черепах – это микс из тропических пляжей, прекрасной инфраструктуры и отличной экологии. Остров знаменит своей двуликостью. С одной стороны, он малолюден и располагает к уединенному отдыху. С другой – пестрит развлечениями. Всё зависит от вашего настроения. Рекомендуем этот вариант для романтического отдыха. Бунгало с роскошным дизайном, кажется, уже ждет вас. О досуге своих гостей заботятся первоклассно. Вы можете отправиться в места обитания черепах или прокатиться верхом на лошади по берегу Тихого океана.
Кюрасао, Остров Кинив
Приветствуем самый скромный остров в нашем рейтинге. И тут мы говорим всего лишь о размерах. Площадь острова - 1 кв. километр. Если хотите провести незабываемый уикэнд с друзьями или семьей, наслаждаясь теплыми водами Карибского моря – вам сюда.
Мальдивы, Kuda Hithi Island
А вот этот вариант – самый фешенебельный в нашем списке. Это действительно уникальный проект. Жемчужные пляжи, изумрудный океан и 6 великолепных вилл. Кажется, что так не бывает. Это настоящий природный оазис. Каждая вилла оборудована бассейном, лаунж-зоной и библиотекой. В распоряжении гостей личный шеф-повар, тренер по йоге и мастер для spa.
Фиджи, Вомо-Айленд
Отдых – отдыхом, а спорт по расписанию! Вомо-Айленд дарит уникальную возможность райского путешествия в симбиозе с разными видами спорта. Например, здесь вы сможете показать свое мастерство в гольфе, волейболе, теннисе, дайвинге. Здесь возможно всё! Остров Вомо встречает дорогих туристов виллами и частными домами.
Каждый из этих удивительных райских уголков ждет своих гостей. Проведите свой незабываемых отдых в тени раскидистых пальм, тропической красоты, купаясь в мягком песке.
© «Вечерние ведомости»
26.05.2020
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