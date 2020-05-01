РМК закупила аппараты ИВЛ для Челябинской области

13:20 | 25.05.2020

Фото предоставлено пресс-службой РМК

На средства Русской медной компании были приобретены сто аппаратов для искусственной вентиляции легких, предназначенные больницам Свердловской и Челябинской областей. Двадцать из этих аппаратов уже доставлены на Урал.



Фонд святой Екатерины приобрел эту технику в Китае. Необходимые для этого финансы выделили председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин и гендиректор УГМК Андрей Козицын. Всего на эту покупку было потрачено около 3,3 млн. долларов. После прибытия на Урал аппараты поровну распределяются между областями. Их передают региональным правительствам, и они уже решают – в какие учреждения здравоохранения более актуально передать это оборудование. До этого Фонд таким же образом передал области около пятидесяти тонн медицинских защитных средств и инвентаря. Список наименований обширен, в нем защитные маски и щитки, очки, бесконтактные термометры, антисептик, костюмы.



Руководитель Фонда святой Екатерины Александр Андреев заявил: «По поручению председателя Совета фонда Игоря Алтушкина мы продолжаем доставлять востребованные медицинские грузы в лечебные учреждения области. Могу сказать – эту помощь ждут и на неё надеются, потому что от неё зависит здоровье и жизни многих уральцев».



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