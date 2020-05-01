Анатолий Литовченко рассказал о новых выплатах по уходу за детьми

16:40 | 22.05.2020

Фото предоставлено пресс-службой Анатолия Литовченко

Депутаты федерального парламента одобрили поправку об увеличении пособия по уходу за детьми до полутора лет. Теперь оно увеличено в два раза, об этом рассказал депутат Государственной Думы Анатолий Литовченко.



Изначально такое повышение было предложено президентом РФ Владимиром Путиным. И группа депутатов от «Единой России» поддержала его, внеся соответствующую поправку на рассмотрение в Думу. Уже с 1 июня минимальный размер выплат по уходу за детьми до полутора лет составит 6752 рубля. Для тех же, кто в период декретного отпуска остался без работы, выплаты могут стать ещё более значительными, достигнув 13504 рублей. Эти меры призваны помочь молодым родителям в сложной ситуации.



Ещё одна законодательная поправка коснулась выплат на детей постарше – от трех до шестнадцати лет. Им с 1 июня начнут единовременно выплачивать по 10 тысяч рублей. Эти выплаты защитят от взысканий по решению суда из-за накопившихся долгов родителей. «Многие семьи сейчас в сложной ситуации. Будет несправедливо, если деньги, которые направлены на помощь гражданам, в итоге окажутся у кредиторов, будут списаны за долги», - заявил Анатолий Литовченко.



© «Вечерние ведомости»