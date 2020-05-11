Челябинск: новости дня
12:25 | 12.05.2020
Фото предоставлено пресс-службой Анатолия Литовченко
Южноуральцы получили маски в подарок от депутата
Парламентарий напомнил: «Эффективность борьбы с коронавирусом зависит от дисциплинированности граждан. Речь не только о самоизоляции. У многих возбудитель никак не проявляет себя, но человек становится переносчиком. От него заразиться могут родные, близкие или просто посторонние люди. Маска отрезает воздушно-капельный путь для заразы». После встречи с гражданами волонтеры, возглавляемые Анатолием Литовченко, произвели раздачу масок.
При этом обязательном масочном режиме все южноуральцы обязаны носить в общественных местах, включающие магазины, аптеки, банки и общественный транспорт, защитные маски. При этом персонал, работающий в этих заведениях обязан обеспечивать контроль за должным соблюдением режима. Народный избранник заявил, что всем придется научиться соблюдать необходимые правила, поскольку такая мера становится долговременной.
© «Вечерние ведомости»
12.05.2020
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