Депутат Госдумы пожертвовал для больницы защитные маски

11:43 | 8.05.2020

Фото предоставлено пресс-службой Анатолия Литовченко

Копейская городская больница №1 получила в дар несколько тысяч защитных масок. Их медикам передал депутат Госдумы от Челябинской области Анатолий Литовченко.



Расход масок в больнице очень значителен. Ими пользуются и врачи, оказывающие медицинскую помощь на дому, и бригады, работающие в больнице. Благодаря оказанной помощи получится создать резерв этих защитных средств. Сам народный избранник напомнил про обязательный масочный режим, вводимый в области с 12 мая, и заявил: « Маски и респираторы будет необходимо носить в местах общего пользования – в магазинах, общественном транспорте, предприятиях и учреждениях, в том числе и медицинских. Однако для населения их дефицит в аптеках сохраняется. Думаю, будет полезным обеспечить сейчас именно жителей Копейска, тех, кто приходит на прием, средствами защиты».



Это уже не первая благотворительная акция депутата. Ранее Анатолий Литовченко оказал такую же помощь управляющим компаниям Копейска, а также городским социальным учреждениям.



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