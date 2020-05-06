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13:44 | 7.05.2020

Как стать веб-программистом

Пользователи, посещая сайты, сталкиваются с разными онлайн сервисами, модулями, с помощью которых можно отправлять заявки, делать заказ, совершать покупки. Разработкой таких модулей занимаются веб-программисты. Это увлекательная и творческая специальность, которая требует определенных знаний и умений. Ответ на вопрос как стать веб-программистом простой: нужно знать языки программирования, как устроен хостинг, архитектуру сайтов.

Знания

Чаще всего программисты получают базовые знания в высшем или среднем учебном заведении. Изучать языки программирования можно и самостоятельно, но диплом института или колледжа дает возможность устройства на хорошую работу по этой специальности, а также базовые знания и навыки. Однако есть среди талантливых веб-программистов и те, кто приобретал знания самостоятельно. Всем, кто решил связать себя с этой профессией, потребуются знания:

· Устройства хостинга и структуры сайтов;

· Языки разметки HTML, XHTML, XML;

· Каскадные таблицы стилей CSS;

· javascript, JQuery – языки, с помощью которых на веб-страницы добавляют динамические элементы (например, всплывающую форму для подписки на новости).

· Python – язык программирования, на котором пишут мобильные приложения, модули, реализуемые на сайтах.

· PHP – серверный язык программирования, на котором пишутся скрипты. Пользователь на веб-странице с помощью кнопок, форм обратной связи и других модулей производит какое-то действие, а дальше его выполняет файл php.

Это лишь неполный перечень, понадобится знать работу сервера MySQL и язык запросов, другие языки программирования: C++, C#, Java. Веб-программист должен не просто писать программы, но делать их безопасными, чтобы злоумышленники, обладающие знаниями в области программирования и устройства сайтов, и просто находчивые пользователи не смогли взломать модуль, похитить данные или навредить сайту.

Путь программиста непростой, но интересный. Сначала веб-программист ищет себе работу в качестве помощника. Таких специалистов называют junior, они делают вспомогательную работу и получают навыки. С приходом опыта специалист может повысить свой уровень до middle, а опытные программисты, которые могут работать в одиночку, называются senior.

Работа веб-программиста творческая и интересная, требующая постоянного развития, изучения новых возможностей. Поэтому обучение такого специалиста не заканчивается институтом или колледжем. Постоянное посещение профильных семинаров позволяет знать, владеть ситуацией и использовать новые технические возможности.

© «Вечерние ведомости»

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