Челябинск: новости дня
11:36 | 7.05.2020
Фото предоставлено пресс-службой Анатолия Литовченко
Депутат Госдумы посетил ветерана и поздравил его с праздником
Иван Диденко в годы войны забрасывался с парашютом в тыл противника, принимал участие в освобождении шести стран, был дважды ранен, отмечен рядом государственных наград. По окончанию боевых действий продолжил службу в армии до 1950 года. После демобилизации работал на шахте, возглавлял горисполком Еманжелинска. Позже, на пенсии, руководил городским Советом ветеранов. Уже в 2002 году ему было присвоено звание почетного гражданина города.
Анатолий Литовченко заявил: «До сих пор под впечатлением от встречи. Ветераны с честью прошли дорогами войны, отважно сражались на всех плацдармах и высотах, в крупнейших битвах, каждый внес свой вклад в Победу. Наша благодарность поколению победителей безмерна».
© «Вечерние ведомости»
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