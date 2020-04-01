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Челябинск: новости дня


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16:43 | 24.04.2020

Фото предоставлено пресс-службой РМК

РМК окажет помощь продуктами нуждающимся в Челябинской области

В девяти муниципальных образованиях Челябинской области будет запущена благотворительная помощь по раздаче продуктовых наборов нуждающимся. Такое решение было принято руководством Русской медной компании.

Инициатива реализуется Благотворительным фондом РМК, который уже создал штаб волонтерского движения. В него вошли сотрудники компании, а также добровольцы из числа местных жителей. Программа коснется Фершампенуаза, Карталов, Томинского, Карабаша, Кыштыма, Межозерного, Варны, Коркино, а также Агаповского района. Запланировано, что еженедельно продукты будут доставляться еженедельно. Первая партия из 135 коробок уже прибыла в Челябинск. Те, кому предстоит раздавать такие наборы, получат все необходимые индивидуальные средства защиты, чтобы не подвергать себя риску заражения. Штаб будет работать в тесной связке с администрациями муниципальных образований, а также службами занятости – именно от них будут получаться данные о тех, кто наиболее нуждается в такой помощи. Срок действия программы – месяц, за это время планируется раздать около шести тысяч наборов. В эти наборы войдет 15 наименований, от консервов и чая до кофе и кондитерских изделий. Запланировано, что выдача наборов коснется медицинских работников, а также людей, которые больше всего пострадали в результате эпидемии: оставшихся без источника дохода, пожилых граждан и ветеранов, многодетных семей и семей с особыми детьми.

«Забота о ближнем – одна из главных ценностей корпоративной культуры Русской медной компании. В связи с распространением коронавируса и вводом ограничительных мер в поддержке нуждается много людей. Компания и наши сотрудники готовы прийти на помощь", - заявила Анна Шабарова, вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности.

© «Вечерние ведомости»

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