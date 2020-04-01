Челябинск: новости дня
16:43 | 24.04.2020
Фото предоставлено пресс-службой РМК
РМК окажет помощь продуктами нуждающимся в Челябинской области
Инициатива реализуется Благотворительным фондом РМК, который уже создал штаб волонтерского движения. В него вошли сотрудники компании, а также добровольцы из числа местных жителей. Программа коснется Фершампенуаза, Карталов, Томинского, Карабаша, Кыштыма, Межозерного, Варны, Коркино, а также Агаповского района. Запланировано, что еженедельно продукты будут доставляться еженедельно. Первая партия из 135 коробок уже прибыла в Челябинск. Те, кому предстоит раздавать такие наборы, получат все необходимые индивидуальные средства защиты, чтобы не подвергать себя риску заражения. Штаб будет работать в тесной связке с администрациями муниципальных образований, а также службами занятости – именно от них будут получаться данные о тех, кто наиболее нуждается в такой помощи. Срок действия программы – месяц, за это время планируется раздать около шести тысяч наборов. В эти наборы войдет 15 наименований, от консервов и чая до кофе и кондитерских изделий. Запланировано, что выдача наборов коснется медицинских работников, а также людей, которые больше всего пострадали в результате эпидемии: оставшихся без источника дохода, пожилых граждан и ветеранов, многодетных семей и семей с особыми детьми.
«Забота о ближнем – одна из главных ценностей корпоративной культуры Русской медной компании. В связи с распространением коронавируса и вводом ограничительных мер в поддержке нуждается много людей. Компания и наши сотрудники готовы прийти на помощь", - заявила Анна Шабарова, вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности.
© «Вечерние ведомости»
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