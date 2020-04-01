Челябинский депутат заявил о необходимости доработки закона о льготах

16:32 | 16.04.2020

Фото предоставлено пресс-службой Анатолия Литовченко

Депутат Государственной Думы Анатолий Литовченко предложил видоизменить действующий сейчас закон «О государственной федеральной помощи». Он считает, что льготникам нужно дать возможность выбора между денежными выплатами и бесплатными услугами чаще, чем раз в год.



С этой целью им направлены письма министру труда и социальной защиты Антону Котякову и председателю Фонда социального страхования Андрею Кигиму. В своем письме парламентарий указывает, что на данный момент заявление о виде получаемой льготы нужно написать до 1 октября, и после этого весь следующий год действует этот выбор. Но у многих инвалидов и ветеранов могут меняться жизненные обстоятельства, например, вследствие заболеваний. Поэтому необходимо предусмотреть возможность экстренного изменения такого выбора, дать шанс людям передумать. С этой целью нужно составить перечень заболеваний и жизненных обстоятельств, при которых льготники могут написать новое заявление и поменять один вид федеральной помощи на другой.



Анатолий Литовченко прокомментировал свое предложение: «Есть конкретный случай: человек написал заявление на компенсацию, а через месяц получил инфаркт и остро нуждался в дорогостоящем лечении. Однако на льготные лекарства теперь может рассчитывать лишь в следующем году. И таких историй сотни, тысячи».



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