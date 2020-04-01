Челябинский депутат рассказал об отмене комиссии за платежи по ЖКХ

15:54 | 15.04.2020

Фото предоставлено пресс-службой Анатолия Литовченко

Государственной Думой в первом чтении приняты поправки к действующему законодательству, запрещающие взимание комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг. Теперь ни банки, ни почта не смогут брать свою оплату за совершение таких платежей.



Об этом рассказал депутат Госдумы от Челябинской области Анатолий Литовченко. По его словам, за позапрошлый год жители России получили счета по ЖКХ на сумму более 2,6 триллионов рублей. При комиссии в 1% плательщики коммуналки переплатили около 26 миллиардов рублей. Принимаемые законы позволят оставить все эти деньги в карманах людей. Запрет включает в себя взимание комиссии: за оплату жилых помещений, коммунальных услуг, пени и штрафов за просрочку платежей. При этом организации, снабжающие ресурсами население, не имеют права включать в тариф такие комиссии – это запрещено постановлением правительства, вступающим в силу в сентябре этого года.



Парламентарий заявил: «Это решение в интересах граждан. Для пенсионеров, малоимущих, многодетных семей – помощь существенная. Говорить о конкретном размере экономии сложно, так как размер комиссии различен у каждого платежного агента».



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