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15:41 | 9.04.2020

Фото предоставлено пресс-службой Анатолия Литовченко

Депутат Госдумы высказался о «кредитных каникулах» по ипотеке

Поступило предложение повысить сумму максимального кредита по ипотеке, позволяющей получить отсрочку по платежам. С такой инициативой выступила партия «Единая Россия», об этом рассказал депутат Государственной Думы Анатолий Литовченко.

На данный момент сумма, позволяющая уйти «на каникулы», не должна превышать 1,5 миллиона рублей. Парламентарий заявил по этому поводу: «У большинства заемщиков ипотека больше, чем полтора миллиона. Особенно в крупных городах, где значительно выше цены на жилье. Задача властей – не просто сохранить доходы, а помочь сделать это как можно большему числу людей, попавших в сложное финансовое положение». Решение о повышении суммы ипотеки должно быть принято в ближайшее время.

Ранее с предложением о «кредитных каникулах» выступил президент Владимир Путин. Он заявил, что такое нововведение станет одной из антикризисных мер. По данным единороссов, 60% ипотечников имеют задолженности от 1,5 до 5 миллионов рублей.

© «Вечерние ведомости»

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