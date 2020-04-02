Челябинск: новости дня
14:04 | 3.04.2020
Где купить настоящую итальянскую пиццу?
Истинные гурманы постоянно находятся в поисках идеальной итальянской пиццы. О том, как и где ее найти, а также какие особенности рецептуры у данного блюда, — подробнее в этой статье.
Как создавалась первая пицца
Этот рецепт изначально зародился в Италии в XVII веке. Классический вариант представляет собой открытую дрожжевую лепешку, которая покрыта соусом из спелых томатов и посыпана тертой моцареллой.
Появлению пиццы поспособствовал ввоз помидоров в Европу в 1522 году. Изначально блюдо продавалось прямо на улице для обычных крестьян. Поваров, которые готовили его, называли пиццайоло.
Среди любителей лепешки с начинкой было много представителей «сливок общества». Пиццу предпочитали кушать жены неаполитанского короля Фердинанда IV и правителя Италии Умберто I. В честь Маргариты Савойской даже назван один из самых узнаваемых рецептов блюда.
Со временем пицца стала популярной по всему миру. Ее готовят как дома, так и в ресторанах. Теперь в Челябинске доставку пиццы может оформить каждый, не вставая с дивана. Но много ли общего у современного блюдо, которое всем знакомо в России, с оригинальной рецептурой поваров?
Отличительные особенности итальянской пиццы
Самое сложное в процессе приготовления — сделать правильную основу. Выделяют следующие отличительные особенности:
· у оригинальной итальянской пиццы лепешка немного толще обычного листа бумаги.
· правильно приготовленное тесто остается хрустящим, и в то же время его можно сложить пополам и не сломать;
· согласно итальянскому рецепту, лепешка готовится на основе оливкового масла, что способствует нормальному пищеварению.
Чтобы блюдо было вкусным, важны не только варианты начинки, но и качество и свежесть используемых продуктов. У итальянцев можно подсмотреть интересные и порой неожиданные сочетания ингредиентов.
К сожалению, полуфабрикаты не позволяют воссоздать оригинальную рецептуру с тонкой хрустящей основой. Обычно замороженные заготовки достаточно толстые и напоминают по вкусу обычный хлеб.
Также немаловажен способ приготовления блюда. Итальянцы используют исключительно печь на древесных углях. Электроприборы не могут придать должных вкусовых качеств. Раскатка теста осуществляется руками, без использования подручных средств.
При желании любая хозяйка сможет почувствовать себя пиццайоло, используя оригинальную рецептуру. Такое угощение порадует и членов семьи, и большую компанию. Хотя проще найти в Интернете хорошую доставку еды и заказать несколько пицц с разными вкусами
© «Вечерние ведомости»
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