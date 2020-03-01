Челябинский депутат выступил за прекращение шума во время карантина

18:41 | 30.03.2020

Фото предоставлено пресс-службой Анатолия Литовченко

В данный момент тысячи челябинцев находятся дома для соблюдения режима самоизоляции, часть из них ведет активную дистанционную деятельность. Многим из них днем мешает шум ремонтно-строительных работ, которыми занимаются соседи. Для предотвращения этого ремонты в многоквартирных домах на время режима повышенной готовности необходимо запретить. С такой инициативой выступил депутат Государственной Думы Анатолий Литовченко.



Многие жители сейчас непрерывно находятся дома, среди них – маленькие дети и пенсионеры. Им также мешает непрерывный шум от дрелей и перфораторов, которые доносятся из соседних квартир. При этом формально ни к чему не придерешься, поскольку жильцы обязаны соблюдать режим тишины только ночью, с 22.00 до 6.00. Парламентарий же выступил за то, что во время карантина необходимо обеспечить челябинцев максимально комфортными условиями. С этой целью нужно внести поправки в региональный закон «О соблюдении общественного порядка». Они запретят проведение ремонтных и строительных работ на время введения в области режима повышенной готовности. Анатолий Литовченко уже внес свое предложение в Законодательное собрание Челябинской области.



«Люди жалуются на невыносимый шум. Обращение от жителей не единичные, их десятки. Ситуация осложняется, сколько продлится карантин никто не знает. Чрезвычайная обстановка требует принятия чрезвычайных мер», - заявил народный избранник.



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