Челябинск: новости дня
16:51 | 24.03.2020
Фото предоставлено пресс-службой Анатолия Литовченко
Депутат Госдумы поздравил с 95-летием челябинского ветерана
Фронтовик рассказал о своем нелегком боевом пути: «Прошел всю Белоруссию, Польшу и закончил войну на реке Эльбе. А потом нашу дивизию вернули, и День Победы мы отмечали в предместье Берлина. Сколько раз мог погибнуть, но остался жив». За свой ратный труд ветеран был награжден рядом государственных наград. После войны он сделал успешную карьеру на заводе имени Орджоникидзе, пройдя путь от бригадира группы наладки до заместителя главного инженера. Работал председателем Совета ветеранов Ленинского района Челябинска, за свои заслуги был удостоен звания почетного гражданина города.
Парламентарий принес искренние поздравления ветерану, пожелал ему долголетия и крепкого здоровья. Он заявил, что искренне восхищается его энергией: «Вы принадлежите к легендарному поколению героев, которыми гордится наша страна. Своим примером показали, как нужно достойно и честно жить».
© «Вечерние ведомости»
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