Южноуральцев бесплатно проконсультировали по правовым вопросам

15:38 | 23.03.2020

В рамках Дня бесплатной юридической помощи, прошедшего в Челябинской области 20 марта, 72 человека смогли задать интересующие их вопросы квалифицированным специалистам. На все свои вопросы они получили развернутые ответы.



Для подготовки акции Челябинское региональное отделение Ассоциации юристов России привлекло помощь различных государственных ведомств. В консультировании граждан приняли участие специалисты Пенсионного фонда РФ и Управления федеральной службы судебных приставов. Благодаря этому многие вопросы удавалось рассмотреть комплексно, со всех сторон. Ещё одной важной стороной акции было то, что помимо пунктов очного приема граждан была дана возможность дистанционно обратиться за помощью. Большинство обращений было совершено по телефону либо с использованием видеосвязи.



Отмечается, что во время акции очень много обращений от жителей области было связано с налогами. Поэтому в следующий раз планируется привлечь к консультации представителей налоговой службы. Это позволит ещё более улучшить качество оказываемой помощи.

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