Челябинский губернатор уверен, что нефтяной кризис будет успешно преодолен

17:32 | 11.03.2020

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил уверенность, что финансовый кризис из-за падения цен на нефть будет успешно преодолен.



Об этом он заявил сегодня, 11 марта, на совещании с главами городов и районов. Губернатор подчеркнул, что за предыдущие несколько лет государством были накоплены значительные резервы. В том числе, это Фонд национального благосостояния: его объем составляет больше десяти триллионов рублей.



- Средств достаточно для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть до 10 лет. Такой резерв позволяет обеспечить стабильное наполнение федерального бюджета, в том числе в части трансферта в регионы, что важно, гарантировать выполнение всех обязательств перед гражданами, обеспечить общую макроэкономическую стабильность в стране, - сказал Алексей Текслер.



Глава региона отметил, что бюджет Челябинской области составляет двести миллиардов рублей – он самый большой за всю историю региона, сохраняет свои параметры и приоритеты. Алексей Текслер напомнил, что региональный бюджет имеет социальную направленность, и поддерживает цели национального развития, поставленные указом президента. Это дальнейшее повышение эффективности социальной сферы, создание необходимой инфраструктуры и реального сектора экономики.



- Работать по всем этим направлениям нужно вместе, - призвал глав городов и районов Алексей Текслер.

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