Депутат Госдумы наградил челябинских ветеранов юбилейными медалями

16:04 | 5.03.2020

Фото предоставлено пресс-службой Анатолия Литовченко

В Челябинске состоялось награждение ветеранов юбилейными медалями «75-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Заслуженные награды вручил депутат Государственной Думы Анатолий Литовченко.



Также парламентарий рассказал истории некоторых награжденных. Ивану Скоробогатову сейчас 93 года, при этом он не только принял участие в войне, но и остался инвалидом. Воевал разведчиком, и потерял ногу при освобождении Польши. Было тогда юному бойцу всего 18 лет. Народный избранник подчеркнул, что жизнь ветеранов должна учить нынешнюю молодежь оптимизму, умению преодолевать трудности, труду и верности. Сам он испытывает глубокую благодарность к тем людям, которые ковали победу над врагом.



Анатолий Литовченко сказал: «Мы преклоняемся перед вашей доблестью и самопожертвованием, скромностью и силой духа. Перед всем поколением, которое с такой стойкостью прошло тяжелейший, долгий, суровый и героический путь к Победе».



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