Анатолий Литовченко направил запрос о пересмотре пенсий шахтеров

17:18 | 4.03.2020

Фото предоставлено пресс-службой Анатолия Литовченко

Депутат Государственной Думы Анатолий Литовченко направил запрос заместителю председателя РФ о повышении пенсий тем людям, которые во время своей рабочей карьеры выработали необходимый шахтерский стаж.



Сам парламентарий так выразился по сути этой проблемы: «Люди отработали положенные десять лет в забое, но на заслуженный отдых ушли не с угольного предприятия. Шахты были закрыты, затоплены, ликвидированы. Горняки вынуждены были устраиваться на другую работу и потеряли «шахтерские» доплаты. Ветераны просят устранить несправедливость. Проблему поднимают и в других регионах. В ближайшее время по этому вопросу планируются парламентские слушания». Народный избранник занялся этим вопросом по итогам коллективного обращения к нему ветеранов угольной промышленности.



Данная тема очень актуальна для Челябинской области, поскольку ранее на её территории работало множество угледобывающих предприятий, в которых были заняты около 50 тысяч человек. Сейчас тысячи из них не получают надбавок к пенсиям.



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