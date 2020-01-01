Южноуральская компания запустила новое производственное оборудование

16:14 | 28.01.2020

Фото предоставлено пресс-службой РМК

Александринская горно-рудная компания, входящая в Группу Русской медной компании, осуществила новый проект. Её обогатительная фабрика, расположенная в Нагайбакском районе Челябинской области, получила новый фильтр для обезвоживания перерабатываемой руды.



В 2018 году фабрика начала использовать для своей работы сырье, поступающее с месторождения Чебачье. Быстро выяснилось, что руда оттуда содержит более мелкие вкрапления меди, а следовательно и требует более тонкого помола. Старое оборудование в виде вакуумного дискового агрегата не справлялось должным образом с такой работой. Теперь же на предприятии установлен горизонтальный пресс-фильтр, который безо всякой термообработки обезвоживает перемалываемую руду. Отмечается, что новое оборудование уже выведено на запланированную мощность. Теперь линия фабрики может обрабатывать до 15 тонн руды каждый час.



Общие затраты на внедрение этого оборудования составили 121 млн. рублей. Они ушли на приобретение фильтра, проведение предварительных строительных работ и пусконаладку нового агрегата.



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