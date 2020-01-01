Челябинский депутат назвал студентов главным интеллектуальным потенциалом области

16:13 | 28.01.2020

Продолжается процесс расселения ветхоаварийного жилья в поселке Роза Коркинского района. За 2020 год 58 семей получат жилье в Челябинске.



Об этом сообщил Анатолий Литовченко, депутат Госдумы от Челябинской области. Он отметил, что процесс по расселению начался с 2012 года. «Поселок стоит прямо на краю Коркинского разреза, самого глубокого угольного карьера в Евразии. И уже много лет сползает в его чашу. Сейчас процесс на завершающей стадии, остались семь многоквартирных домов», - так прокомментировал парламентарий ведущиеся работы по расселению.



В конце прошлого года новое жилье в Челябинске получили 59 семей из числа обитателей этого поселка. В этом году расселение коснется жителей дома 17 по улице Серова, и домов 9 и 11 по улице Зеленая. На переселение обитателей оставшихся семи домов было выделено 156 млн. рублей. Эти финансы поступят из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета.

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