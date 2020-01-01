Челябинский депутат назвал студентов главным интеллектуальным потенциалом области

17:41 | 24.01.2020

В своем послании к студентам депутат Государственной Думы от Челябинской области Анатолий Литовченко назвал их главным интеллектуальным и творческим потенциалом региона. Послание учащимся вузов парламентарий направил в связи с предстоящим Днем российского студенчества.



Народный избранник рассказал о том, как он в молодости принимал участие в работе студенческих стройотрядов. Также он заявил об особой ценности студенческого братства: «Со многими бывшими выпускниками Южно-Уральского государственного аграрного университета мы общаемся до сих пор. И если нужна помощь – название вуза звучит как пароль». Депутат передал самые теплые поздравления тем, кто обучается в этом учебном заведении.



Анатолий Литовченко назвал время учебы самым интересным и ярким периодом в жизни. Также он выразил надежды, что все студенты смогут реализовать свои планы и мечты, что полученные знания лягут в основу созидательного труда на благо региона и России.

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